В Китае начали идентифицировать людей по ладоням

15:12, 24 мая 2023
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В Китае начали идентифицировать людей по ладонямТехнологию внедряет популярный в стране мессенджер WeChat
Одним из самых популярных мессенджеров в Китае является мессенджер WeChat техногиганта Tencent. Компания начала распространять в стране сканеры для идентификации граждан по ладони.
Это бесконтактные сканеры, не требующие прикосновения. Устройства распознают пользователя по отпечатку ладони, расположению вен, характерной моторике рук и другим признакам. Чтобы идентификация подтвердилась, нужно быть зарегистрированным в WeChat.
Учётная запись подойдёт для идентификации при посещении школы или ВУЗа, больницы, спортзала, при участии в различных мероприятиях, в качестве платёжного средства и т.п.
Как отмечается, технология прошла успешные испытания, но недостаточно быстро распространяется.