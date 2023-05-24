В Китае начали идентифицировать людей по ладоням

Это бесконтактные сканеры, не требующие прикосновения. Устройства распознают пользователя по отпечатку ладони, расположению вен, характерной моторике рук и другим признакам. Чтобы идентификация подтвердилась, нужно быть зарегистрированным в WeChat.

Учётная запись подойдёт для идентификации при посещении школы или ВУЗа, больницы, спортзала, при участии в различных мероприятиях, в качестве платёжного средства и т.п.

Как отмечается, технология прошла успешные испытания, но недостаточно быстро распространяется.