В Китае начали отключать 5G-связь в ночное время

По официальным данным Huawei, базовые станции 5G тратят в 3,5 раза больше энергии, чем расходуется сетями четвертого поколения. Повышенный расход электроэнергии сетями 5G может быть связан с тем, что данная технология нуждается в более плотном размещении базовых станций.

Так, представителями оператора China Unicom было озвучено нововведение, которое подразумевает работу базовых станций ZTE 5G с переводом в спящий режим с 21:00 до 9:00. Данная инициатива обусловлена желанием уменьшить затраты на электричество. Отметим, что этим летом число базовых станций 5G в Китае достигло 410 000. В связи с активным ростом станций некоторые города также приняли решение перевести их в спящий режим. Представители Unicom отметили, что данные меры не будут приносить неудобства пользователям.