В Китае начали показывать мультсериал, нарисованный ИИ

В Китае начали показывать мультсериал, нарисованный ИИТехнология занималась каждым этапом создания проекта
Государственная медиакомпания China Media Group начала показ первого мультсериала, полностью «нарисованного» нейросетью. Проект получил название Qianqiu Shisong и состоит из 26 эпизодов.
В мультфильме оживают классические образчики китайской поэзии. Зрители могут узнать предыстории создания известных произведений, а каждый эпизод длится около 7 минут.
ИИ здесь задействован во всем: от дизайна персонажей и пейзажей до финального монтажа.
Работает это так: нейросеть сначала «обучили», загрузив в нее огромное количество данных, а затем она смогла сама генерировать нужную анимацию. Причем, мультфильм сделан в необычном визуальном стиле, напоминающем традиционную китайскую живопись тушью.
Такой подход к созданию нового контента кажется перспективным.
China Media Group считает, что это удешевит процесс разработки, а значит, мы можем скоро увидеть еще больше необычных работ, созданных ИИ.
Тем более, правительство Китая активно поддерживает разработки в этой сфере, призывая развивать искусственный интеллект и внедрять его в различные отрасли.