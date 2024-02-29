В Китае начали показывать мультсериал, нарисованный ИИ

Работает это так: нейросеть сначала «обучили», загрузив в нее огромное количество данных, а затем она смогла сама генерировать нужную анимацию. Причем, мультфильм сделан в необычном визуальном стиле, напоминающем традиционную китайскую живопись тушью.

Такой подход к созданию нового контента кажется перспективным.