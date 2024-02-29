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Наука и технологии
Опубликовано 29 февраля 2024, 15:59
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В Китае начали показывать мультсериал, нарисованный ИИ

Технология занималась каждым этапом создания проекта
Китай продолжает удивлять своими разработками в сфере искусственного интеллекта.

Государственная медиакомпания China Media Group начала показ первого мультсериала, полностью «нарисованного» нейросетью. Проект получил название Qianqiu Shisong и состоит из 26 эпизодов.

В мультфильме оживают классические образчики китайской поэзии. Зрители могут узнать предыстории создания известных произведений, а каждый эпизод длится около 7 минут.

ИИ здесь задействован во всем: от дизайна персонажей и пейзажей до финального монтажа.

В Китае начали показывать мультсериал, нарисованный ИИ
© SCMP

Работает это так: нейросеть сначала «обучили», загрузив в нее огромное количество данных, а затем она смогла сама генерировать нужную анимацию. Причем, мультфильм сделан в необычном визуальном стиле, напоминающем традиционную китайскую живопись тушью.

Такой подход к созданию нового контента кажется перспективным.

В Китае начали показывать мультсериал, нарисованный ИИ
© SCMP

China Media Group считает, что это удешевит процесс разработки, а значит, мы можем скоро увидеть еще больше необычных работ, созданных ИИ.

Тем более, правительство Китая активно поддерживает разработки в этой сфере, призывая развивать искусственный интеллект и внедрять его в различные отрасли.

Источник:SCMP
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Китай
,
#Искусственный интеллект