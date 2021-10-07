В Китае начали продавать пульт для отключения чужих Bluetooth-колонок на расстоянии

Впервые подобные девайсы начал продавать местный 19-летний бизнесмен Хан Лэй. Но оно оказалось настолько популярным, что за четыре месяца предпринимателю удалось реализовать более 20 тыс устройств, пишет Vice.

Учитывая, что каждый такой пульт стоит от 15 до 40 долларов (от 1 до почти 3 тыс рублей), мужчина явно неплохо обогатился.