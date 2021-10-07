В Китае начали продавать пульт для отключения чужих Bluetooth-колонок на расстоянии

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В Китае начали продавать пульт для отключения чужих Bluetooth-колонок на расстоянииОсталось дождаться моды на это устройство в нашей стране
Прямо сейчас в Китае набирает популярность новое устройство — пульт, позволяющий дистанционно отключать Bluetooth-колонки.
Впервые подобные девайсы начал продавать местный 19-летний бизнесмен Хан Лэй. Но оно оказалось настолько популярным, что за четыре месяца предпринимателю удалось реализовать более 20 тыс устройств, пишет Vice.
Учитывая, что каждый такой пульт стоит от 15 до 40 долларов (от 1 до почти 3 тыс рублей), мужчина явно неплохо обогатился.
Сообщается, что основным сценарием применения устройства является «разгон» групп танцующих бабушек. Они, по словам жителей Китая, фактически «заполонили улицы страны». Что интересно, решить эту проблему не смогли даже местные власти — они пытались предложить пожилым женщинам танцевать, надев Bluetooth-наушники, но безрезультатно.