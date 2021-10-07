Наука и технологии
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В Китае начали продавать пульт для отключения чужих Bluetooth-колонок на расстоянии

Осталось дождаться моды на это устройство в нашей стране
Прямо сейчас в Китае набирает популярность новое устройство — пульт, позволяющий дистанционно отключать Bluetooth-колонки.
В Китае начали продавать пульт для отключения чужих Bluetooth-колонок на расстоянии

Впервые подобные девайсы начал продавать местный 19-летний бизнесмен Хан Лэй. Но оно оказалось настолько популярным, что за четыре месяца предпринимателю удалось реализовать более 20 тыс устройств, пишет Vice.

Учитывая, что каждый такой пульт стоит от 15 до 40 долларов (от 1 до почти 3 тыс рублей), мужчина явно неплохо обогатился.

В Китае начали продавать пульт для отключения чужих Bluetooth-колонок на расстоянии

Сообщается, что основным сценарием применения устройства является «разгон» групп танцующих бабушек. Они, по словам жителей Китая, фактически «заполонили улицы страны». Что интересно, решить эту проблему не смогли даже местные власти — они пытались предложить пожилым женщинам танцевать, надев Bluetooth-наушники, но безрезультатно.