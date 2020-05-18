В Китае начали разрабатывать аналог новейшей российской боевой машины "Армата"

Сообщается, что на сегодняшний день металлический прототип грядущей боевой машины не был продемонстрирован, однако макеты в уменьшенном масштабе уже были представлены специалистами в прошлом году. Так, согласно информации, указанной в описании к макету, боевая машину получит установленные на необитаемой башне спаренные 100-мм и 30-мм пушки и 7,62-мм пулемет. Кроме того, китайский аналог российской “Арматы” также могут оснастить двумя кормовыми пулеметами на 12,7 мм.

Сообщается, что новую боевую машину разрабатывают на базе китайского основного боевого танка VT-4. По данным источника, модель оборудуют 1300-сильным двигателем, благодаря чему машину сможет развивать скорость до 70 км/ч.