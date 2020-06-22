В Китае начали тестирование "парящего" поезда

Судя по имеющимся данным, транспортное средство получило крайне впечатляющую проектную скорость - 600 км/час. При этом, что интересно, поезд перемещается в пространстве совершенно не касаясь земли - добиться подобного удалось благодаря использованию магнитной подушки, что также сделало поезд крайне бесшумным на фоне своих более традиционных собратьев.

Напомним, что разработка проекта левитирующего поезда стартовал еще в июле 2016 года. Тогда в исследованиях приняло участие более 30 китайских предприятий, вузов и научно-исследовательских институтов. Что же до первого прототипа новейшего поезда, то его изготовили совсем недавно - в мае 2020 года - силами все той же CRRC Qingdao Sifang Co.