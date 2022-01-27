В Китае начали воровать кабели с зарядных станций Tesla

По сообщениям, преступников в кабелях привлекает медь, благодаря которой на чёрном рынке стоимость этих изделий достигает 100 юаней, или $16. Кабели отрезают полностью, под корень, поэтому восстановление станций — дорогостоящий и трудоёмкий процесс.

Аналитики ожидают, что убытки Tesla от таких «набегов» составят огромные суммы, потому что стоимость одного нового зарядного кабеля для станции Tesla Supercharger составляет «десятки тысяч юаней».