В Китае начали воровать кабели с зарядных станций Tesla

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В Китае начали воровать кабели с зарядных станций TeslaВырезая из под корень
В Китае начали обворовывать зарядные станции Tesla Supercharger. Воры крадут только зарядные кабели, оставляя нетронутыми другие компоненты станций.
По сообщениям, преступников в кабелях привлекает медь, благодаря которой на чёрном рынке стоимость этих изделий достигает 100 юаней, или $16. Кабели отрезают полностью, под корень, поэтому восстановление станций — дорогостоящий и трудоёмкий процесс.
Аналитики ожидают, что убытки Tesla от таких «набегов» составят огромные суммы, потому что стоимость одного нового зарядного кабеля для станции Tesla Supercharger составляет «десятки тысяч юаней».
Источник: Gizmochina