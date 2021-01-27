В Китае начали выдавать цифровые паспорта для собак с отпечатками носа

Для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо установить на смартфон приложение от Alibaba, запечатлеть на камеру нос питомца, а впоследствии получить цифровое удостоверение личности. Таким образом все данные о собаке попадают в общую базу данных полиции, что позволяет сотрудникам узнавать животное, если оно гуляет по улице без хозяина.