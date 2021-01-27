Наука и технологии
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В Китае начали выдавать цифровые паспорта для собак с отпечатками носа
Это помогает отыскать животное в случае пропажи
У владельцев собак в Китае появилась новая возможность - завести для своего питомца цифровой паспорт с отпечатком его носа. Нововведение помогает найти животное в случае его пропажи и защитить свои права, если его украли.
Для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо установить на смартфон приложение от Alibaba, запечатлеть на камеру нос питомца, а впоследствии получить цифровое удостоверение личности. Таким образом все данные о собаке попадают в общую базу данных полиции, что позволяет сотрудникам узнавать животное, если оно гуляет по улице без хозяина.
Помимо того, что таким образом хозяин сможет найти собаку и доказать, что она принадлежит ему, эта услуга помогает уменьшить количестве бездомных собак и способствует решению проблемы нападения опасных собак на людей.