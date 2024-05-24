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Наука и технологии
Опубликовано 24 мая 2024, 09:06
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В Китае начались продажи умной стирально-сушильной машины за $317

Аппарат практически идеальный. На бумаге
Вчера вечером стартовали предварительные продажи новой стирально-сушильной машины Xiaomi Mijia Smart Wash с загрузкой 10 кг и ультратонким дизайном.
В Китае начались продажи умной стирально-сушильной машины за $317
© ITHome

Розничная цена составляет около $317, а стартовая цена — $291.

Основные характеристики новинки включают диаметр барабана 525 мм и режим «36 минут быстрой стирки», который ускоряет создание моющего средства и экономит до 33% воды и 40% электроэнергии.

Машина оснащена высокоточными датчиками для контроля температуры и времени сушки, обеспечивая эффективную сушку при температуре 55-65°C и скорости воздушного потока 14.5 м/с.

Одной из ключевых особенностей является ультратонкий корпус толщиной 570 мм, что позволяет встроить машину в мебель.

Интеллектуальная дозировка моющих средств автоматически регулирует количество порошка и кондиционера в зависимости от веса белья. Одной дозировки хватает на месяц использования.

В Китае начались продажи умной стирально-сушильной машины за $317
© ITHome

Стиральная машина поддерживает подключение к приложению Mijia для удаленного управления и выбора программ, голосовое управление через Xiao Ai и обновления OTA.

Встроенные 27 программ включают режимы для стирки шерсти, пуха, шелка, детской одежды и нижнего белья.

Машина также поддерживает дезинфекцию паром, обеспечивая удаление 99.999% бактерий, 100% клещей и 99.999% вирусов, что делает её удобной и безопасной для использования.

Источник:ITHome
Автор:Булат Кармак
Теги:
#стиральная машина
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#XIAOMI