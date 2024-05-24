В Китае начались продажи умной стирально-сушильной машины за $317

Розничная цена составляет около $317, а стартовая цена — $291.

Основные характеристики новинки включают диаметр барабана 525 мм и режим «36 минут быстрой стирки», который ускоряет создание моющего средства и экономит до 33% воды и 40% электроэнергии.

Машина оснащена высокоточными датчиками для контроля температуры и времени сушки, обеспечивая эффективную сушку при температуре 55-65°C и скорости воздушного потока 14.5 м/с.

Одной из ключевых особенностей является ультратонкий корпус толщиной 570 мм, что позволяет встроить машину в мебель.

Интеллектуальная дозировка моющих средств автоматически регулирует количество порошка и кондиционера в зависимости от веса белья. Одной дозировки хватает на месяц использования.