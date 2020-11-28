В Китае началось сертификационное тестирование крупнейшего авиалайнера в стране

Лайнер С919 - крупнейший, который проектировали и строили китайские специалисты, передает Flightglobal. Длина воздушного судна составляет 38,9 метра, а размах крыльев - 35,8 метра. При этом, что важно, разработка С919 ведется еще с первой половины 2010-х годов.

Планируется, что итоговый вариант лайнера будет представлен тремы моделями с разной вместимостью: на 156, 168 и 174 пассажиров. Максимальная масса, с которой самолет способен взлететь, составляет около 77 тонн, при этом он способен летать на скорости 834 км/ч, а расстояние, преодолеваемое им за раз, составляет 5,5 тыс км. Ожидается, что поставки С919 начнутся уже в 2021 году.