В Китае начался «мор» компаний, приводящих полупроводники

Сначала последствия американских санкций не были столь выраженными, компаниям даже удавалось выводить на рынок хорошие решения. В частности, Huawei смогла разработать 7-нм SoC, несмотря на санкционное давление.

Но на ситуацию в целом повлияли не только торговые ограничения, но и ковидные. Причём накануне пандемии, в 2019 году, в КНР закрылось порядка 22 тысяч производителей полупроводников. В 2023 году ничего хорошего также не произошло: закрылось 10900 компаний.

Когда пандемия была в самом разгаре, в 2021 году в Китае производство полупроводников начало стремительно расти. Но локдаун всё же внёс свои коррективы и спрос на китайские чипы резко упал, что и привело к застою, а затем и снижению производства. Ситуация продолжила ухудшаться и в 2023.