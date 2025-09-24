В Китае начнут активно бороться с троллями и провокаторами

Основное внимание будет уделено соцсетям, платформам для коротких видеороликов и сервисам потокового вещания, которые используются для рекламы. Кампания призвана противостоять агрессивному контенту и «пропаганде негативного отношения к жизни, например усталости от мира». Борьба направлена на борьбу с «культурой Санга», отражающей недовольство молодёжи экономическими трудностями и нехваткой рабочих мест.

Как отмечает издание The Register, соцсети подстраивают контент под предпочтения пользователей, усиливая негативные темы. Кампания направлена прежде всего на тех, кто распространяет негативные взгляды или необоснованно критикует себя.

Жестокий ИИ-контент также будет запрещён, а интернет-тролли будут вынуждены скрываться. Теории заговора и фейковые новости будут пресекаться, а нарушители будут подвергаться строгим наказаниям. Как именно будет наказывать государство, не уточняется.