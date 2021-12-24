В Китае начнут «зачищать» интернет

Наука и технологии
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В Китае начнут «зачищать» интернетПроцесс уже запущен
В Китае начинается широкомасштабная кампания по «зачистке» Сети. Об этом сообщило Управление киберпространства Китая в ходе видеоконференции, посвящённой защите молодёжи в интернете, ограждению детей от нежелательной информации и многих других цифровых преступлений.
В первую очередь последующие в скором времени меры будут нацелены на различные социальные сети, сервисы обмена видео, обзоров книг и фильмов, а также другого контента. В целом будет ужесточён надзор за всеми технологическими компаниями, финансовыми и криптовалютными сервисами, которые уже и так поставлены вне закона.
Государство начнёт жёстко пресекать ложную информацию, исходящую от блогеров, накрутку подписчиков в соцсетях, любую информацию об истории КНР, которая расходится с официальной доктриной. И многое другое.
Источник: Reuters