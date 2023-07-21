В Китае «накрыли» подпольное производство восстановленных видеокарт NVIDIA

Чтобы сбыть остатки оборудования, некоторые компании начали заниматься восстановлением подержанных GPU, представляя их как абсолютно новые.

Изобретательные перекупщики заменяли рабочие графические чипы и видеопамять с б/у карт на свои печатные платы, а иногда и перекрашивали чипы VRAM, чтобы маскировать подделку.

Конечные покупатели, не подозревая о махинациях, сталкивались с неработающим оборудованием.

Ситуация вызвала тревогу у NVIDIA и компания потребовали от китайских площадок прекратить продажу восстановленных моделей от подозрительных вендоров.

Но проблему таких видеокарт решили не только производители, но и правоохранительные органы. Так, полиция города Биньчжоу провела рейд на подпольное производство рефабов GPU и задержала 22 человека.

В результате операции были изъяты множество поддельных видеокарт на сумму около $2 млн.