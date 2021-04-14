В Китае нашли копию наушников Apple за 63 тысячи рублей по цене чуть дороже 700 рублей

Диковинку обнаружили журналисты Gizmochina. Найденные ими наушники называются незамысловато — P9. При этом внешне (не считая амбушюр) они сильно напоминают оригинал от яблочной компании. Но, в отличие от Apple, китайцы просят за свой девайс 10 долларов, т.е. немногим больше 700 рублей.