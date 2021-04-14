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В Китае нашли копию наушников Apple за 63 тысячи рублей по цене чуть дороже 700 рублей
И смешно, и грустно
Китай известен своими подделками на популярный гаджеты крупных компаний. И вот, как выяснилось, не обошла участь быть скопированной и флагманские наушники Apple за 63 тыс рублей — AirPods Max.
Диковинку обнаружили журналисты Gizmochina. Найденные ими наушники называются незамысловато — P9. При этом внешне (не считая амбушюр) они сильно напоминают оригинал от яблочной компании. Но, в отличие от Apple, китайцы просят за свой девайс 10 долларов, т.е. немногим больше 700 рублей.
Авторы материала пишут, что наушники оснащены четырьмя кнопка на боковой грани. С их помощью пользователь управляет воспроизводимым. В числе заявленных производителем фишек выделяют 50мм динамический HiFi-драйвер, поддержку сразу двух кодеков: SBC и AAC.