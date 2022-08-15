В Китае нашли негативное влияние 6G на мозг

И вот, свежее исследование китайских специалистов показало, что облучение терагерцевыми волнами может вызвать увеличение размера клеток мозга. И на данном этапе не совсем ясно, насколько именно это опасно для здоровья.

Дополнительной причиной для опасений является исследование Российской академии наук от 2009 года. Тогда учёные выяснили, что воздействие интенсивного терагерцевого излучения в течение нескольких часов в день способно вызывать повышение температуры клеток головного мозга.

По итогу эксперты пришли к выводу, что стоит более внимательно изучать воздействие 6G-сетей на здоровье человека.