В Китае нашли следы употребления пива эпохи каменного века

Во время раскопок в провинции Чжэцзян археологи обнаружили керамические сосуды с остатками напитка. Многие сосуды можно было держать в руках, к тому же раскопки велись в захоронении Цяотоу, поэтому учёные предполагают, что обнаружили погребальный ритуал со следами употребления пива. По мнению учёных, напиток разлитый по сосудам, был сделан из риса. «Анализ остатков веществ в горшках из Цяотоу показал, что эти керамические сосуды использовались для пива, в самом общем смысле – ферментированного напитка из риса, злака, называемого иовлевы слёзы, и неопознанных корнеплодов» – отметила одна из соавторов исследования ассистент-профессор Дартмутского колледжа Ван Цзяцзин.

Как отмечает источник, специалисты говорят о том, что такая культура могла зародиться в новокаменном или каменном веках и повлиять на дальнейшее развитие более сложных обществ, культивирующих рис.