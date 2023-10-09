В Китае нашли залежи «стратегического минерала» ниобия. Его используют в том числе в автомной промышленности

Данный элемент активно используется в различных отраслях, включая автомобильную промышленность и ядерную энергетику.

Новый минерал назвали «ниобий-баоту». Его нашли в известном месторождении в городе Баотоу. Он представляет собой силикат, богатый такими элементами как барий, ниобий, титан, железо и хлор.

Авторами открытия являются исследователи из компании «Центральная ядерная геологическая наука и техника». Свежеоткрытое вещество уже получил официальное одобрение от Международной ассоциации минералов и было включено в их реестр под номером IMA 2022-127a.

Ниобий является ключевым элементом в ядерной промышленности из-за его низкой способности захвата тепловых нейтронов.