Наука и технологии
Опубликовано 13 ноября 2024, 23:28
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В Китае научили робота определять виды растений по «прикосновению» к листьям

С высокой точностью
Группа ученых из Китая разработала робота, который может определять различные виды растений на разных стадиях их роста, используя электрод для «прикосновения» к листьям. Этот метод позволяет измерять такие свойства, как текстура поверхности и содержание воды, которые нельзя определить с помощью традиционных визуальных подходов.
В Китае научили робота определять виды растений по «прикосновению» к листьям

© Ferra.ru

Робот смог точно распознать 10 различных видов растений с точностью до 97,7%, а листья цветущей баугинии он идентифицировал с 100% точностью на разных стадиях роста. Эти данные были опубликованы 13 ноября в журнале Device. Исследователи утверждают, что в будущем этот робот может быть использован фермерами и агрономами для мониторинга здоровья растений, оценки их роста и принятия решений по поливу, удобрению и борьбе с вредителями.

Главное преимущество новой технологии заключается в том, что робот получает информацию через «прикосновение», а не через визуальные данные, которые подвержены влиянию освещенности или погодных условий. Когда электрод робота соприкасается с листом, устройство измеряет несколько параметров, таких как способность удерживать заряд и сила контакта, что помогает классифицировать растение.

Тем не менее, технология еще не лишена ограничений. Например, робот пока не может эффективно распознавать растения с более сложной структурой, такие как растения с шипами или игловидными листьями. Разработчики надеются улучшить сенсорные возможности устройства, чтобы расширить его применимость.

Источник:Phys.org
Автор:Булат Кармак
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