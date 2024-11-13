В Китае научили робота определять виды растений по «прикосновению» к листьям

Робот смог точно распознать 10 различных видов растений с точностью до 97,7%, а листья цветущей баугинии он идентифицировал с 100% точностью на разных стадиях роста. Эти данные были опубликованы 13 ноября в журнале Device. Исследователи утверждают, что в будущем этот робот может быть использован фермерами и агрономами для мониторинга здоровья растений, оценки их роста и принятия решений по поливу, удобрению и борьбе с вредителями.

Главное преимущество новой технологии заключается в том, что робот получает информацию через «прикосновение», а не через визуальные данные, которые подвержены влиянию освещенности или погодных условий. Когда электрод робота соприкасается с листом, устройство измеряет несколько параметров, таких как способность удерживать заряд и сила контакта, что помогает классифицировать растение.

Тем не менее, технология еще не лишена ограничений. Например, робот пока не может эффективно распознавать растения с более сложной структурой, такие как растения с шипами или игловидными листьями. Разработчики надеются улучшить сенсорные возможности устройства, чтобы расширить его применимость.