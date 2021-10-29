В Китае научились уничтожать порты с помощью подводных взрывов

Подробности учений не раскрываются. Известно, что подводным взрывом была уничтожена учебная цель. Это вооружение также предназначено для того, чтобы сделать уязвимыми крупные корабли вероятного противника.

По сообщениям китайских военных, их действия стали ответом на концентрацию кораблей США в Тихом океане. Поскольку в этой ситуации американские корабли становятся зависимы от снабжения, Китай намерен отрабатывать возможные скрытные действия по противодействию США и при необходимости использовать средства для нанесения направленных подводных ударов для выведения из строя портов, причалов и других коммуникаций противника.

«Если мы сможем использовать скрытые способы, такие как подводные взрывы, чтобы уничтожить порты, мы сможем уничтожить военный потенциал противника», — заявил заместитель директора программы испытаний нового оружия капитан Чжао Пенгдуо.