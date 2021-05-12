В Китае научились заменять батареи в электромобилях за минуту

Стоит отметить, что такой способ восполнять запас хода самими производителями «зелёных» авто считается не совсем рациональным. Но по словам экспертов, распространение подобного подхода может заметно удешевить стоимость электромобилей.

При этом представитель Министерства промышленности и информационных технологий Китая Синь Гобин отдельно сакцентировал внимание на том, что у сменных аккумуляторов есть и другие плюсы. Например, водители смогут устанавливать батарею любой ёмкости. А менять её уже в процессе эксплуатации транспортного средства.

Правда, не совсем понятно, насколько это экологичный путь.