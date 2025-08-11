В Китае назвали чипы Nvidia H20 устаревшими и небезопасными

H20 был выпущен как упрощённая версия флагманского H200, чтобы обойти ограничения США на поставки высокопроизводительных графических процессоров в Китай. Его производительность значительно ниже, однако спрос на чип оказался высоким, что помог Nvidia достичь рекордной выручки, несмотря на временные экспортные ограничения в 2025 году.

В Китае выражают опасения, что чипы H20 могут содержать скрытые функции слежки или «закладки». Это связано с инициативами в США, где рассматриваются меры по обязательному внедрению геолокации в мощные GPU. Китайские власти уже вызывали представителей Nvidia для разъяснений по поводу потенциальных угроз безопасности, однако компания заявила, что её продукция не содержит бэкдоров и шпионских функций.