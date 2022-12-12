В Китае назвали «короля» среди российских автоматов

Почётного звания удостоилась легендарная модель концерна Калашников — АК-47. Специалист заявил, что его по надёжности и мощности можно сравнить с оружием массового поражения.

Так, например, автомат Калашникова способен работать в любых климатических условиях. При этом, в отличие от многих аналогов, из него можно без проблем стрелять даже после попадания пыли, песка и сора в ствол. Разумеется, эксперт не забыл отметить, что автомат очень редко ломается.

Ещё одной приятной особенностью АК-47 является лёгкость в эксплуатации и использовании. Он также идеален для ближнего боя.