В Китае назвали лучшую в мире вертолетную ракету

Согласно опубликованным в газете Global Times данным, испытания можно считать успешными, поскольку лучшая в мире, по мнению Китая, вертолетная ракета попала ровно в цель.

Однако как выяснилось, с титулом данной ракеты согласны не все. Так, согласно публикации издания Asia Times, в докладе об испытаниях данного оружия нет сведений о назначении, а также о способностях данной ракеты. Кроме того, как отметили авторы, в докладе не уточняется, на каком основании были сделаны выводы о том, что данная ракета действительно “лучшая в мире”, ведь на данный момент было проведено лишь одно испытание.