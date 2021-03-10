В Китае назвали наиболее «зрелое» гиперзвуковое оружие России
По мнению экспертов из Китая, данный ракетный комплекс воздушного базирования способен уничтожить любую цель, которая будет находиться на территории европейского континента, передаёт Военное Обозрение. При этом именно «Кинжал» видится зарубежным специалистам в качестве передового решения. Даже несмотря на существование комплекса наземного базирования «Авангард» и морского базирования «Циркон».
Sina пишет, что идея совместить единственный в мире тяжёлый сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31 с наземным оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» — это то, что и сделало реальным появление наэффективнейшего оружия России. При этом важно понимать, что наша страна всё ещё является единственной во всём мире, имеющей на вооружении гиперзвуковые ракетные комплексы.