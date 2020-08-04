В Китае назвали покупку Microsoft видеосервиса TikTok кражей

Кроме того, издание также отметило, что Китаем будут предприняты ответные меры на попытки американской компании заставить ByteDance продать TikTok . ”"Запугивание" Соединенными Штатами китайских технологических компаний является следствием видения Вашингтоном своего лозунга "Америка превыше всего" и не оставляет Китаю иного выбора, кроме "подчинения или смертельной битвы в области технологий”, - поделились мнением авторы китайской газеты.

Согласно опубликованным авторами издания данным, Китай может предпринять ответные меры, в том случае, если администрации США все же удастся осуществить “запланированный разгром и захват” TikTok.