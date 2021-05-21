В Китае назвали слабые места российского флота

По мнению наших зарубежных коллег, несмотря на многие схожие с американскими авианосцами характеристики, российский корабль уступает им по боевым возможностям. Как пишет Военное Обозрение, основной проблемой отечественного флота являются не корабли. Куда более слабым звеном, по мнению китайских СМИ, оказались самолёты Су-33.

Так, например, несмотря на превосходную боевую эффективность, воздушная боевая машина имеет неустойчивые взлётно-посадочные характеристики. При этом российский авианесущий вымпел не в состоянии принимать на борт сравнительно тяжёлые самолёты поддержки. К таковым относятся ДРЛО, топливозаправщики и самолёты РЭБ.