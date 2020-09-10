В Китае "неудобную" правду о COVID-19 передают через сервис для публикации компьютерных программ

Так, тысячи китайских интернет-пользователей начали документировать вспышку эпидемии непосредственно в онлайн-сервисе, сохраняя там публикации в виде новостных статей, выписок из медицинских журналов и т.д. Один из таких репозиториев, в котором хранится огромное количество “правды” о коронавирусе, получил название #2020nCovMemory. Его основали семь добровольцев, которые публикуют в нем различного рода информацию: от расследований, опубликованных китайским новостным журналом Caixin, до дневниковых записей писателя из Ухани Фан Фана, критиковавшего удаление информации о COVID-19 местными властями и неспособность предупредить общественность о вирусе.

Напомним, что GitHub в 2018 году был куплен Microsoft за более чем 7 млрд долларов. На данный момент сервис является одним из лидеров в сфере публикации приложений, исходных кодов и т.д.