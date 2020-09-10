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В Китае "неудобную" правду о COVID-19 передают через сервис для публикации компьютерных программ

Достаточно интересный и неявный способ сохранить “правду”
В Китае очень строгие правила касательно контента, публикуемого в интернете — это более-менее общеизвестный факт. И вот, в 2020 году, чтобы избежать массовой паники и прочих негативных последствий от распространения в сети информации о зарождающейся эпидемии коронавируса, власти страны начали удалять записи очевидцев, столкнувшихся с новой инфекцией. Но пользователи сети оказались умнее и, как выяснилось, начали передавать “неудобную” правду о COVID-19 через сервис для публикации компьютерных программ — GitHub.

Так, тысячи китайских интернет-пользователей начали документировать вспышку эпидемии непосредственно в онлайн-сервисе, сохраняя там публикации в виде новостных статей, выписок из медицинских журналов и т.д. Один из таких репозиториев, в котором хранится огромное количество “правды” о коронавирусе, получил название #2020nCovMemory. Его основали семь добровольцев, которые публикуют в нем различного рода информацию: от расследований, опубликованных китайским новостным журналом Caixin, до дневниковых записей писателя из Ухани Фан Фана, критиковавшего удаление информации о COVID-19 местными властями и неспособность предупредить общественность о вирусе.

Напомним, что GitHub в 2018 году был куплен Microsoft за более чем 7 млрд долларов. На данный момент сервис является одним из лидеров в сфере публикации приложений, исходных кодов и т.д.