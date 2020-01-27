В Китае новый вирус начнут лечить лекарством от ВИЧ

По словам пресс-секретаря AbbVie Inc Аделя Инфанте, власти здравоохранения Китая попросили помощи у компании в борьбе с новым, опасным вирусом. Исходя из официального заявления представителей Пекинского филиала Национальной комиссии по вопросам здравоохранения Китая, опубликованного буквально несколько дней назад, на данный момент эффективные лекарства по борьбе с вируса не разработаны.

Однако отмечается, что для его лечения рекомендуется употреблять две таблетки препарата “Алювия”, который представляет из себя совокупность лопинавира и ритонавира. Также специалисты посоветовали вдыхать дозу распыленного альфа-интерферона порядка двух раз ежедневно.