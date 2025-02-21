Наука и технологии
Опубликовано 21 февраля 2025, 20:25
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В Китае обнаружен новый коронавирус у летучих мышей

Вирусолог о рисках новой пандемии и что стоит о нем знать
В Гонконге у японского нетопыря был обнаружен новый коронавирус, схожий с тем, что вызвал пандемию COVID-19. Этот вирус, по информации ученых, может передаваться от животных к человеку. Вирусолог и профессор Анатолий Альтштейн, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Николая Гамалеи, в интервью Телеканалу 360 рассказал о возможных рисках и опасностях этого открытия.
В Китае обнаружен новый коронавирус у летучих мышей

© Ferra.ru

По его словам, обнаружение нового вируса — это значимое событие для науки, но делать выводы о его опасности пока рано. Вирусы могут быть потенциально смертельными, но далеко не каждый из них способен легко передаваться между людьми и вызывать масштабные вспышки.

На данный момент нет информации о том, что новый вирус обладает высокой патогенностью или вызывает тяжелые заболевания у людей. Поэтому вероятность новой пандемии сейчас оценивается как низкая. Тем не менее ученые продолжают наблюдения и исследования.

Альтштейн отметил, что пандемии случаются редко — не каждый год и даже не каждое десятилетие. Среди самых тяжелых за последние сто лет можно выделить грипп 1918−1920 годов и пандемию COVID-19. Для того чтобы вирус распространился по всему миру, ему нужны определенные свойства, которые встречаются не так часто.

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Источник:Телеканал 360
Автор:Булат Кармак
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