В Китае обнаружен новый коронавирус у летучих мышей

По его словам, обнаружение нового вируса — это значимое событие для науки, но делать выводы о его опасности пока рано. Вирусы могут быть потенциально смертельными, но далеко не каждый из них способен легко передаваться между людьми и вызывать масштабные вспышки.

На данный момент нет информации о том, что новый вирус обладает высокой патогенностью или вызывает тяжелые заболевания у людей. Поэтому вероятность новой пандемии сейчас оценивается как низкая. Тем не менее ученые продолжают наблюдения и исследования.

Альтштейн отметил, что пандемии случаются редко — не каждый год и даже не каждое десятилетие. Среди самых тяжелых за последние сто лет можно выделить грипп 1918−1920 годов и пандемию COVID-19. Для того чтобы вирус распространился по всему миру, ему нужны определенные свойства, которые встречаются не так часто.

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