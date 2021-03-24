В Китае обнаружили следы неизвестной ранее цивилизации

Населяли они территорию современного Китая примерно три тысячи лет назад, пишет Daily Star. При этом масштабное исследование региона учёные начали ещё в 2019 году. За это время им удалось обнаружить более 500 различных предметов из золота, бронзы, нефрита и слоновой кости, принадлежащих таинственной цивилизации.

По мнению учёных, её представители могли существовать до тысячи лет. Но, как ни странно, упоминаний о ней нет в каких-либо известных исторических источниках. Это может говорить о том, что история Китая куда сложнее, чем принято считать.