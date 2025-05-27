В Китае обвинили Тайвань в кибератаках на 1 000 стратегических объектов

Правоохранители утверждают, что злоумышленники использовали простейшие методы, такие как фишинговые письма, взлом паролей методом подбора, а также вредоносные программы с низким уровнем защиты. Атаки якобы проводились с IP-адресов, зарегистрированных в США, Франции, Японии и других странах.

Особое внимание привлек недавний инцидент в районе Тяньхэ города Гуанчжоу, где была атакована местная технологическая компания. Технический анализ, по заявлению полиции, указывает на участие группы, связанной с Тайванем.

Китайские киберэксперты заявили, что за последние несколько лет было просканировано более 1 000 критически важных информационных систем в десятках провинций. В список целей вошли объекты оборонной промышленности, электросети, системы водоснабжения, транспортная инфраструктура и правительственные сети.

В Пекине расценивают действия группы как умышленные попытки подорвать безопасность материка. Тайвань официально не комментировал эти обвинения.