В Китае официально разрешили пассажирские перевозки на беспилотных аэротакси

13:36, 14 октября 2023
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В Китае официально разрешили пассажирские перевозки на беспилотных аэротаксиЭто первый случай
В Китае официально разрешили коммерческие пассажирские перевозки на беспилотных аэротакси. Такое разрешение от госрегулятора получил стартап EHang, разработавший пассажирский БПЛА EH216-S.
© EHang
Впервые аппарат взлетел в 2017 году, с тех пор компания провела порядка 40 тысяч тестовых полётов, в течение которых не были зафиксированы какие-либо серьёзные поломки и аварии. В итоге EHang прошёл государственную сертификацию, начатую в 2021 году.
В Китае это пока первая компания, получившая разрешение на коммерческие перевозки пассажиров по воздуху.