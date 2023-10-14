В Китае официально разрешили пассажирские перевозки на беспилотных аэротакси

Впервые аппарат взлетел в 2017 году, с тех пор компания провела порядка 40 тысяч тестовых полётов, в течение которых не были зафиксированы какие-либо серьёзные поломки и аварии. В итоге EHang прошёл государственную сертификацию, начатую в 2021 году.

В Китае это пока первая компания, получившая разрешение на коммерческие перевозки пассажиров по воздуху.