В Китае официально запретят работать слишком много

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В Китае официально запретят работать слишком многоНо когда решение суда вступит в силу, неизвестно
В Китае давно действует трудовое правило «996» — работа с 9 утра до 9 вечера 6 дней в неделю. Его придерживаются многие китайские бизнесмены. Но после скандала, связанного с постоянными переработками, нарушающими законы КНР, в стране стали критиковать такое положение дел.
Как пишет источник, Верховный суд Китая официально осудил культуру «996». В решении суда сказано, что «в последнее время общество обратило особое внимание на значительные переработки в некоторых отраслях». И в другом месте: «работодатели обязаны придерживаться национальной системы рабочих часов», — утверждается в заявлении суда.
Когда решение начнёт действовать, и каке санкции будут применяться к тем, кто не быде его выполнять, не уточняется.