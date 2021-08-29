В Китае официально запретят работать слишком много

Как пишет источник, Верховный суд Китая официально осудил культуру «996». В решении суда сказано, что «в последнее время общество обратило особое внимание на значительные переработки в некоторых отраслях». И в другом месте: «работодатели обязаны придерживаться национальной системы рабочих часов», — утверждается в заявлении суда.

Когда решение начнёт действовать, и каке санкции будут применяться к тем, кто не быде его выполнять, не уточняется.