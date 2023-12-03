Наука и технологии
03:46, 03 декабря 2023
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В Китае опровергли появление новых вирусов, якобы вызвавших вспышку ОРВИ

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Представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ми Фэн в ходе пресс-конференции заявил, что досужие слухи о якобы новых вирусах, вызвавших вспышку острых респираторных заболеваний, не соответствуют действительности.

В Китае опровергли появление новых вирусов, якобы вызвавших вспышку ОРВИ

© Ferra.ru

Фэн заверил, что все вирусы, циркулирующие в Китае в настоящее время, уже известны, новых патогенов не выявлено.

По словам чиновника, для лечения граждан применяются сложившиеся и апробированные методы.

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