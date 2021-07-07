В Китае от игроков будут требовать сканировать свои лица для доступа в игры в ночное время

Сообщается, что новая технология сможет получать данные из центральной системы общественной безопасности Китая. С её помощью будут выявляться несовершеннолетние игроки, проводящие много времени в играх в ночное время.

Китайский IT-гигант потребует от игроков сканировать свои лица, что вкупе с регистрацией под реальными именами должно помочь бороться с уловками и обходными путями, которые юные китайцы используют для обхода ограничений в период с 22:00 до 8:00.

Отметим, что первыми играми, в которых новая система появится, станут 60 тайтлов, в том числе многопользовательская MOBA-стратегия Honor of Kings и «королевская битва» Game for Peace. Последняя является местным аналогом сверхпопулярной PUBG.