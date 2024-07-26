В Китае открыли опасный для человека грибок, устойчивый к лекарствам

Образцы Rhodosporidiobolus fluvialis были выявлены у двух пациентов, которые между собой никак не были связаны и никогда не встречались. Исследования на мышах показали, что новый вид грибков крайне устойчив к противогрибковым препаратам первой линии, тем более в среде, температура который максимально близка к температуре человеческого тела.

Как сообщают учёные в отчёте исследования на научном портале Nature Microbiology, такая устойчивость болезнетворных грибов к лекарствам повышает риск появления и развития «гипервирулентных мутантов», вызывающих серьёзные болезни, тяжело поддающиеся лечению. То есть опасность для человека кратно возрастает.

В работе уточняется, что выявление Rhodosporidiobolus fluvialis косвенно подтверждает связь повышения температуры на Земле, изменение климата с появлением новых устойчивых к лекарствам и контагиозных грибов.