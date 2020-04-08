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В Китае открыли выезд из города-эпицентра возникновения коронавируса
Спустя более двух месяцев изоляции
Как стало известно, накануне, в ночь на 8 апреля, в Китае открыли выезд из города-эпицентра возникновения коронавируса — Уханя. Теперь люди, находившиеся на карантине 76 дней, могут наконец-то покинуть территорию города на вполне законных основаниях.
Таким образом, Ухань, находившийся на изоляции еще с 23 января текущего года, наконец-то открыл все шоссе, ведущие из города, благодаря чему жители населенного пункта наконец-то оказались свободны.
Что интересно, до последнего момента в городе были закрыты не только пути для выезда, но также и внутреннее транспортное сообщение: метро, автомобили и паромы. Не работали в Ухане и аэропорт с железнодорожными вокзалы.
Напомним, что судя по имеющимся данным, уровень смертности от COVID-19 на территории города составил огромные 5,13%, в то время как в целом по стране данное значение находится на уровне в 0,86%.