В Китае открыли выезд из города-эпицентра возникновения коронавируса

Таким образом, Ухань, находившийся на изоляции еще с 23 января текущего года, наконец-то открыл все шоссе, ведущие из города, благодаря чему жители населенного пункта наконец-то оказались свободны.

Что интересно, до последнего момента в городе были закрыты не только пути для выезда, но также и внутреннее транспортное сообщение: метро, автомобили и паромы. Не работали в Ухане и аэропорт с железнодорожными вокзалы.

Напомним, что судя по имеющимся данным, уровень смертности от COVID-19 на территории города составил огромные 5,13%, в то время как в целом по стране данное значение находится на уровне в 0,86%.