В Китае открылся магазин гуманоидных роботов

В ассортименте магазина представлено более ста моделей роботов, охватывающих различные категории: от интерактивных домашних животных (робособак) до антропоморфных устройств, имитирующих исторических личностей, таких как Альберт Эйнштейн. Цены варьируются от двух тысяч до нескольких млн юаней (примерно от 22 000 до нескольких десятков млн рублей).

Открытие Robot Mall совпало с проведением Всемирной конференции по робототехнике в Пекине. В работе конференции приняли участие более двухсот компаний из различных регионов мира, которые представили свыше полутора тысяч изделий.

В рамках конференции также состоятся первые в истории Всемирные игры человекоподобных роботов, которые пройдут с 14 по 17 августа и будут включать соревнования по футболу, танцам и лёгкой атлетике.