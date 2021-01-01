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В Китае отреагировали на появление двух эсминцев США с ракетами «Томагавк» в Тайваньском проливе
Если кратко: представители страны осудили поведение Соединённых Штатов
Накануне сразу два ВМС США с ракетами «Томагавк» прошли через Тайваньский пролив. Это вызвало вопросы как экспертов по всему миру, так и у самого Китая. В Поднебесной, к слову, уже отреагировали на данное событие.
Пресс-секретарь Народно-освободительной армии Китая У Цянь заявил, что китайские военные находятся в состоянии повышенной готовности. Это позволяет им бороться с абсолютно любыми вызовами, угрозами и провокациями, особенно если это касается вопроса защиты своего суверенитета и территориальной целостности, сообщает Военное обозрение.
Не промолчал по поводу случившегося и представитель МИД КНР Ван Вэньбин, отметив, что вместо совершения очередной провокации, Соединённым Штатам следовало бы играть конструктивную роль в обеспечении регионального мира и стабильности.
Напомним, что представители США аргументировали появление своих эсминцев на территории Тайваньского пролива как непризнание притязаний Китая на остров Тайвань.