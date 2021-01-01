В Китае отреагировали на появление двух эсминцев США с ракетами «Томагавк» в Тайваньском проливе

Пресс-секретарь Народно-освободительной армии Китая У Цянь заявил, что китайские военные находятся в состоянии повышенной готовности. Это позволяет им бороться с абсолютно любыми вызовами, угрозами и провокациями, особенно если это касается вопроса защиты своего суверенитета и территориальной целостности, сообщает Военное обозрение.

Не промолчал по поводу случившегося и представитель МИД КНР Ван Вэньбин, отметив, что вместо совершения очередной провокации, Соединённым Штатам следовало бы играть конструктивную роль в обеспечении регионального мира и стабильности.

Напомним, что представители США аргументировали появление своих эсминцев на территории Тайваньского пролива как непризнание притязаний Китая на остров Тайвань.