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В Китае палубный истребитель пятого поколения J-35 впервые взлетел

Этот самолёт — китайский ответ США на их истребители F-35
В Китае на лётно-испытательной станции в Шэньяне в воздух впервые поднялся прототип перспективного палубного истребителя пятого поколения J-35.
В Китае палубный истребитель пятого поколения J-35 впервые взлетел

Этот самолёт является развитием уже известного истребителя Shenyang FC-31, который был впервые запущен в 2012 году. Истребитель J-35 был запущен в пятницу, 29 октября. На текущих испытаниях впервые проверили лётные характеристики машины.

Отмечается, что J-35 имеет такую же базовую компоновку, как и самолёт предыдущего поколения: два двигателя и типовые воздухозаборники Отличиями являются крепления для стартовой катапульты и механизмы складывания крыла. Эти новшества были внедрены в конструкцию в силу их необходимости для самолётов палубной авиации.

Эксперты говорят о том, что новый китайский истребитель — ответ Китая американским ВМС, на их палубный истребитель серии F-35 - F-35C.

Какие-либо другие характеристики J-35, не уточняются.

Источник: Dambiev