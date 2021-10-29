В Китае палубный истребитель пятого поколения J-35 впервые взлетел

Этот самолёт является развитием уже известного истребителя Shenyang FC-31, который был впервые запущен в 2012 году. Истребитель J-35 был запущен в пятницу, 29 октября. На текущих испытаниях впервые проверили лётные характеристики машины.

Отмечается, что J-35 имеет такую же базовую компоновку, как и самолёт предыдущего поколения: два двигателя и типовые воздухозаборники Отличиями являются крепления для стартовой катапульты и механизмы складывания крыла. Эти новшества были внедрены в конструкцию в силу их необходимости для самолётов палубной авиации.

Эксперты говорят о том, что новый китайский истребитель — ответ Китая американским ВМС, на их палубный истребитель серии F-35 - F-35C.

Какие-либо другие характеристики J-35, не уточняются.