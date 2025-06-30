Наука и технологии
Опубликовано 30 июня 2025, 07:59
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В Китае парализованный человек научился управлять рукой силой мысли при помощи нового импланта

Научно-медицинское чудо, не иначе
Китайские учёные из Нанкайского университета впервые в мире провели успешное клиническое испытание мозгово-компьютерного интерфейса, имплантированного через кровеносные сосуды.
В Китае парализованный человек научился управлять рукой силой мысли при помощи нового импланта
© Ferra

Пациент — 67-летний мужчина, частично парализованный после инсульта. Врачи провели минимально инвазивную операцию, введя электродный стент через вену в шее в сосуды мозга. В отличие от Neuralink Илона Маска, эта методика не требует вскрытия черепа.

Электроды толщиной 50 микрон передают сигналы мозга на под кожу установленное беспроводное устройство, которое подключено к системе функциональной электростимуляции.

Это позволило пациенту восстановить движение в руке, в том числе брать таблетки и выполнять повседневные задачи — без побочных эффектов.

Учёные утверждают, что данная методика стимулирует нейропластичность и ускоряет восстановление. Исследование открывает путь к широкому применению BCI для помощи людям после инсульта и при других нарушениях моторики.

Источник:Interesting Engineering
Автор:Булат Кармак
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