В Китае перечислили преимущества российского истребителя Су-34

Так, согласно данным источника, Су-34 хорош в маневренности, а также оснащен высокой скоростью. Кроме того, самолет способен эффективно уничтожать как наземные, так и морские цели за счет мощного арсенала. В издании также отметили, что российский истребитель может выносить до 12 образцов вооружения, включая ракеты и кассетные авиационные бомбы.

Авторы также обратили внимание на умение истребителя выполнять фигуру высшего пилотажа "Кобра", которая позволяет экстренно уменьшить скорость, что может пригодится в бою для “стряхивания с хвоста” самолета противника на коротком расстоянии. В качестве преимуществ издание также отметило конструкторские особенности истребителя. В частности авторы указали, что за счет носовой части в форме “утиного клюва” истребитель способен расположить РЛС с большим диаметром действия.