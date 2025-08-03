В Китае первый в мире робот успешно сдал экзамены в ВУЗ

Как сообщает китайская газета South China Morning Post (SCMP), Xueba 01 создали учёные из Шанхайского университета науки и техники вместе с компанией DroidUp Robotics. Этот гуманоид будет учиться четыре года по программе магистратуры в области драмы и кино, с особым акцентом на традиционную китайскую оперу.

Этот проект — один из этапов реализации большой идеи по использованию ИИ в искусстве. впервые проект был представлен в июле на конференции по искусственному интеллекту в Шанхае.

Этот робот выглядит как человек. У Xueba 01 силиконовое лицо, которое меняет выражение, к тому же гуманоид способен общаться с людьми. Рост робота — 175 см, вес — 30 кг. Ранее Xueba 01 занял третье место в полумарафоне среди роботов-гуманоидов в Пекине.

В процессе учёбы робот будет наравне со студентами посещать все занятия, включая театральные постановки, а также участвовать в репетициях и готовиться к выпускному проекту.