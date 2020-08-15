В Китае планируется строительство "города будущего" с учетом эпидемий

Известно, что строительство города будет происходить в округе Сюнь-ань, который находится в 140 км от столицы Китая. Сами авторы инициативы рассказали, что после пандемии COVID-19 не смогут более планировать города и здания, не учитывая произошедшее. Так, они отметили, что в грядущем городе во внимание будут взяты все моменты, способные усовершенствовать жизнь людей в период карантина.

По задумке, крыши домов “города будущего” будут пригодны для выращиваний овощей, тогда как на нижних этажах жильцы смогут пользоваться коворкингом. Кроме того, предполагается, что город будет экологичным. Так, каждое здание в городе будет оснащено солнечными батареями и устройствами для получения воды из дождя. Жители города также смогут перерабатывать отходы.