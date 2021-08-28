В Китае почти нет интернет-пользователей с интернетом медленнее 100 Мбит/с

Как сообщает источник со ссылкой на официальный доклад Китайского информационного центра, в стране почте не осталось людей, у которых скорость интернета ниже 100Мбит/с. Сегодня это 466 млн человек, т.е. 91% от всех интернет-пользователей КНР. В соотношении с прошлым годом число таких пользователей выросло на 1,6%. Отмечается, что по сравнению с прошлым годом выросло и количество клиентов со скоростью интернета 1000 Мбит/с, теперь их число составляет 14,23 млн человек, что на 122,3% выше, чем в 2020 году.

Также отмечается, что из-за пандемии людям приходилось очень много времени находиться дома. Это обусловило спрос на стабильный и скоростной интернет. В силу этого востребованными стали приложения заказа и доставки на дом продуктовых наборов и готовых блюд. Количество таких пользователей с декабря 2020 года выросло на 49,76 млн и составляет теперь 469 млн человек.