В Китае подали иск к Applied Materials за кражу технологий

По заявлению E-Town, речь идёт о разработках, связанных с применением плазменных источников для обработки поверхности пластин. Суд зарегистрировал дело, однако процесс пока не начался. Истец утверждает, что Applied Materials наняла двух бывших сотрудников дочерней компании E-Town в США — Mattson. Эти работники имели доступ к закрытой технической информации, а позже были указаны в патентной заявке, поданной в Китае уже от имени американской компании.

По мнению E-Town, в заявке содержались сведения, которые представляют собой коммерческую тайну и принадлежат как самой компании, так и Mattson. Истец считает, что такие действия нарушают китайский закон о недобросовестной конкуренции, наносят ущерб интеллектуальной собственности и экономическим интересам, а также могут быть связаны с продажей технологий клиентам в Китае.

В иске E-Town требует прекратить использование спорных технологий, уничтожить связанные с ними материалы и выплатить компенсацию в размере около 100 миллионов юаней (13,9 миллиона долларов). Applied Materials пока не дала комментариев.