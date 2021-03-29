Наука и технологии
Сегодня в 07:32
В Китае подсчитали стоимость одного часа полёта истребителя Су-57
Получается, мягко говоря, дороговато
В сети появилась публикация китайских СМИ, в которой журналисты решили произвести интересный подсчёт. Они выяснили, в какую сумму обходится один час полёта военного истребителя Су-57.
По словам специалистов, масса топлива в воздушном судне — 9,7 тонны. Как пишет Военное Обозрение, удельный вес авиационного керосина в тот же момент равен 0,85 тонны, что позволяет говорить об объёме топлива в 11,2 тыс литров.
Учитывая, что в крейсерском режиме истребитель тратит около 3,75 тыс литров в час, а реактивное топливо стоит 6,5 тыс юаней за тонну (около 75 тыс рублей), то час полёта обходится примерно в 63 тыс юаней (730 тыс рублей).
При этом с учётом трат на взлёт и тактические действия пилота, расход топлива увеличивается до 200 тыс юаней в час (2,3 млн рублей).