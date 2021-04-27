В Китае показали новую ракету для суборбитальных пассажирских полётов

Пока что речь идёт лишь о визуализации будущего проекта, передаёт Ars Technica. При этом согласно планам китайских инженеров, новинка сможет долетать до противоположной части Земли менее чем за час. По мнению специалистов, подобные полёты станут нормой уже в течение ближайших 20 лет.

Отметим, что ранее компания SpaceX Илона Маска также заявляла о разработке собственной похожей технологии. Тогда космическая корпорация рассматривала идею реализовать скоростные межконтинентальные полеты.

Ожидается, что Китай начнёт доставлять суборбитальными рейсами грузы по всему миру уже к 2035 году. Пассажиров хотят транспортировать таким способом ближе к 2045 году.