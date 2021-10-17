В Китае показали пассажирское аэротакси, летающее на дальнее расстояние

Об этом сказано в блоге компании Autoflight, производителя V1500M. Отмечается, что дальность полёта этого аэротакси — 250 км, что является довольно большой дальностью для электрического летательного аппарата с вертикальными взлётом и посадкой. Их обеспечивают 8 винтов.

V1500M — электрический малый летательный аппарат, выполненный по схеме двухбалочного самолёта с размахом крыла 12,8 метра. Его крейсерская скорость составляет 200 км в час. При полной загрузке, до 4 человек, максимальная дальность полёта — 250 км. Максимальная взлётная масса этого аэротакси — 1,5 тонны.